اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 04:40 ص
أكرم القصاص
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رؤساء 11 دولة أوروبية لروسيا: جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 04:00 ص
رؤساء 11 دولة أوروبية لروسيا: جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أدان رؤساء 11 دول أوروبية القصف الروسي الأخير الشامل للمدن الأوكرانية، مؤكدين أنه يشكل "جرائم حرب" بموجب القانون الدولي.


وقال رؤساء بلغاريا والتشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا - في بيان مشترك نشرته الرئاسة البولندية عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء "إن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وهي مشمولة باختصاص المحاكم في جميع أنحاء العالم".

 

وأضافوا: "نيابة عن دولنا نطالب روسيا بالتوقف الفوري عن مهاجمة الأهداف المدنية، وسنواصل الجهود لتقديم الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب إلى المحاكمة"، مشددين على رفضهم لتهديدات روسيا باستخدام الأسلحة النووية، وجددوا التزامهم بحماية بلدانهم وحلفائهم.


وكانت روسيا قد شنت عدة ضربات بالصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المدن الأوكرانية، مستهدفة البنية التحتية، فيما تمكنت القوات الدفاعية الأوكرانية من إسقاط 43 منها.


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