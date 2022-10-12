خلال الجلسة الختامية للمنتدى البيئى.. رئيس جامعة طنطا يكرم الفائزين بأفضل أبحاث

الغربية عادل ضرة

كرم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أعضاء اللجان العليا والعلمية والمنظمة للمنتدى البيئى والفائزين بجائزة أفضل أبحاث وذلك بالجلسة الختامية للمنتدى البيئي الخامس المنعقدة اليوم بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان "بيئة ذكية تجاه التغيرات المناخية" فى إطار احتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى الشربينى سفير ميثاق المناخ بالاتحاد الأوربي فى مصر، و وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

أكد الدكتور محمود ذكى حرص الجامعة على تكريم اللجنة العليا واللجنة العلمية واللجنة المنظمة للمنتدى، لدورهم البارز طوال الفترة السابقة فى الإعداد للمنتدى وتجميع الأبحاث المشاركة بالمؤتمر وتقيميها، والإعداد للحفلة الختامية، مثمناً جهود جميع العاملين بالمنتدى لظهوره بهذا الشكل المشرف للجامعة

شمل التكريم الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدى شعبان عميد كلية التربية النوعية السابق والدكتور طارق فودة المنسق العام للمنتدى والدكتور أحمد شكل نائب رئيس المنتدى والدكتور عبد النبى قابيل الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور محمود شكل رئيس لجنة العلاقات الخارجية للمنتدى، والدكتور الرفاعى قناوى مقرر المنتدى والدكتور يوسف النجار رئيس اللجنة العملية والدكتور نبيل الشيخ رئيس اللجنة التنظيمية والدكتور محمد النمر مدير المركز الرئيسى للخدمات الالكترونية والمعرفية والدكتورة دينا عبد الهادى مدير المركز الرئيسى للأداء المؤسسي.

وتضمن التكريم وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد مأمون وكيل كلية طب الأسنان، الدكتور مدحت عبد العزيز وكيل كلية الحقوق والدكتورة ام ابراهيم الساعى وكيل كلية التمريض، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة، والدكتور أيمن بكرى وكيل كلية الهندسة، والدكتور ياسر عبد الرحيم وكيل كلية التربية، والدكتور ابراهيم طلبة وكيل كلية الآداب، والدكتور أكرم نمير وكيل كلية التربية النوعية، واالدكتورة نهال عاطف وكيل كلية العلوم والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة، والدكتور رمضان معن وكليل كلية التجارة، والدكتور شريف فتحى وكيل كلية التربية الرياضية، والدكتور هوايدا الاتريبى وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فهمى صادق ، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

كما شمل التكريم الأبحاث الحائزة على جائزة أفضل بحث بكل محور من محاور المؤتمر، حيث تم تكريم الدكتور أحمد القروط والدكتور داليا عبد العظيم، والدكتورة لولا عبد الوهاب، والدكتور عبد الحميد حمادة، والدكتورة عبير صلاح الدين، والدكتور مى وهبة، والدكتور محمد هلال، والدكتورة سمية رشاد، والدكتور محمد طه، والدكتور صبحى عمارة، والدكتورة لمياء نبيل.