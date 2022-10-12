جامعة طنطا تتقدم 200 مركزًا عالمياً فى تصنيف التايمز العالمى

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا في بيان له عن تقدم الجامعة في تصنيف التايمز العالمي للجامعات للعام 2023 لتحتل المركز 801-1000 عالميا متقدمة 200 مركزًا عن نسخة التصنيف لسنة 2022، مقارنةً بمركز الجامعة 1001 لعام 2021 و المركز 1001-1200 لعام 2022، كما ظهرت الجامعة في المركز الرابع محليًا ضمن 40 جامعة محلية مشاركة بالتصنيف مشيرًا إلى أن عدد الجامعات التي يتم تصنيفها حوالي 2325 جامعة من مختلف دول العالم.

أكد رئيس الجامعة أن هذا التقدم يأتى نتيجة نهج تعاونى بين إدارة الجامعة وجهود أعضاء هيئة التدريس بها للنهوض بالبحث العلمي، موضحاً أن ذلك يعد انجازاً غير مسبوق يعكس المحاولات المستمرة للارتقاء بالجامعة فى مصاف الجامعات العالمية، ويدعم قدراتها التنافسية لتحقيق تصدرها في التصنيفات العالمية.

وأضاف الدكتور محمود ذكى أن تصنيف التايمز يعد أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية من خلال الأبحاث و البيئة التعليمية و الإقتباس حيث يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة، موضحاً أن جامعة طنطا لا تألو جهداً فى الارتقاء بمنظومة البحث العلمي من خلال حزمة اجراءات اتخذتها الجامعة لتشجيع الباحثين على النشر العلمي فى العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية و دعم منظومة البحث العلمي والاهتمام بالأبحاث العلمية التطبيقية القابلة للتنفيذ.

ومن جانبه أشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الارتقاء بمكانة الجامعة بالتصنيفات الدولية يأتى فى مقدمة أولويات الجامعة، من خلال تطوير منظومة البحث العلمى والاهتمام بجودة الإنتاج العلمى ودعم النشر الدولى، مشيراً إلى أن الجامعة ستواصل العمل جاهدة لتحقيق المزيد من الأهداف في المستقبل.