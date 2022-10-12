جامعة سوهاج تنظم دورة تدريبية عن المفاهيم الأساسية فى سلامة الغذاء

سوهاج – فريق المحافظات

نظم مركز جودة وسلامة الغذاء بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي تحت عنوان "المفاهيم الأساسية في سلامة الغذاء والممارسات التصنيعية الجيدة"، والذي استمر لمدة يومين، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة في مجال سلامة الغذاء تأتي ضمن الأولويات القومية لمصر، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالغذاء ورؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الجامعة أن الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية مهارات العاملين فى مجال مراقبة الأغذية والتصنيع الغذائي، وأيضاً صقل معارف الطلاب والخريجين من الكليات المختلفة ذات الصلة، لأعدادهم وتأهيليهم للقيام بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه، من أجل إمداد المصريين بأغذية آمنة وعالية الجودة وخالية من الملوثات الحيوية والكيميائية، إلى جانب وقاية المستهلك المصرى من التسمم الغذائى والأمراض والأوبئة المنقولة عن طريق الطعام.

وأشارت الدكتورة عبيرة السيد، مدير المركز، إلى أن البرنامج التدريبي تضمن التعريف بالمفاهيم الأساسية في مجال سلامة الغذاء والأنواع المختلفة من مسببات الأمراض التي قد تتواجد في الغذاء الملوث، ومعرفة مصادر التلوث الغذائي، وكيفية تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة في الصناعات الغذائية، من أجل القضاء عليها من خلال التصميم المناسب للمنشآت الغذائية، وأهمية استخدام الأدوات والمعدات المطابقة للمواصفات القياسية العالمية، وأهمية التنظيف والتطهير الجيد بصفة مستمرة والنظافة الشخصية للعاملين.

وأضافت الدكتورة عبيرة أن التدريب شمل ايضاً التعريف بقواعد الاستلام والتخزين الجيد للمواد الخام، وسبل الطهي الجيد للطعام للقضاء على الجراثيم، كيفية مكافحة الآفات في المنشآت الغذائية، وطرق الكشف على الأغذية عند الاستلام ومراقبة جودتها وسلامتها أثناء خطوات الإنتاج لحمايتها من التلوث، مضيفة أنه شارك بالبرنامج التدريبي 20 متدربا من الطلاب والخريجين بكليات الطب البيطرى، الزراعة، التربية النوعية والعلوم.

الجدير بالذكر أنه حاضر بالدورة التدريبية الدكتور عبدالرحيم حسين عبدالعظيم أستاذ سلامة وتكنولوجيا الأغذية بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف والمدرب الدولي المعتمد في هذا المجال.