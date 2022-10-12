جامعة الزقازيق تمنح دكتوراه فى رسالة بعنوان "الفكر التكفيري لتنظيم الجماعة الإسلامية بباكستان"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حصلت الكاتبة الصحفية، هناء قنديل، رئيس قسم الإسلام السياسي، بجريدة "البوابة نيوز"، على درجة الماجستير، بتقدير امتياز، من كلية الدراسات العليا الآسيوية بجامعة الزقازيق، وذلك عن رسالتها التي تحمل عنوان: "الفكر التكفيري لتنظيم الجماعة الإسلامية بباكستان دراسة تاريخية 1947 ـ 2013".

وتناولت الدراسة تاريخ ودور الجماعة الإسلامية الباكستانية، برئاسة "أبو الأعلى المودودي"، في نشر الأفكار المتطرفة، وترسيخ مبادئ الإرهاب لدى أتباعها، بالإضافة إلى علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين.

وتضمن منهج البحث الخاص بالرسالة، التعرف على أساليب التغيير السياسي، التي تنتهجها حركات الإسلام السياسي المعاصرة، وبيان أسس التوافق بين أساليب التغيير المختلفة، والخطاب السياسي المعلن من قبل تلك الحركات، بالإضافة إلى بيان مصادر فكر حركـات الإسلام السياسي المعاصر، والأفكار التكفيرية الخاصة بها في العديد من القضايا السياسية، وأهمها قضايا الأحزاب والعنف.

وقالت الباحثة لـ" اليوم السابع " إنها اهتمت فى رسالتها بكشف أبعاد الفكرة المرتبطة بالحاكمية والتي نظّر لها أبو الأعلى المودودي، واستغلالها للوصول إلى الحكم، وبسط سيطرة فئة بعينها، تدعي لنفسها فهم الإسلام ومراد الله من خلقه دون غيرها.

وضمت لجنة المناقشة والتحكيم الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سابقا، مشرفا على الرسالة، والدكتور عزمي زكريا رئيس قسم الفلسفة بجامعة القاهرة فرع الخرطوم، والدكتور فتحي العفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بكلية الدراسات الآسيوية جامعة الزقازيق مناقشين.

وحظيت جلسة المناقشة باهتمام كبير، حيث حضرها العديد من رجال الصحافة والإعلام، وأساتذة الجامعة، بالإضافة إلى القيادات تنفيذية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز والمدن بمحافظة الشرقية، فضلا عن عدد من الباحثين والمهتمين بالشأن العلمي.



المحكمين



بعد إعلان النتيجة



د.هدى درويش بين الحضور



لجنة المناقشة