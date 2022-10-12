تنفيذ إنشاءات ميناء العريش تصل لـ50‎ %.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد مدينة العريش أعمال إنشاء ميناء العريش البحرى، وعن تفاصيل هذه الإنشاءات قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الأعمال الإنشائية منه قاربت من حوالى 50%، مما سيسمح بتشغيله جزئيا مع بداية العام المقبل.



اضاف أن المرحلة الأولى من تطوير ميناء العريش تكلفت حتى الآن 8 مليار جنيه فى الأعمال البحرية، لافتا إلى أنه تم حصر شامل للمبانى والمنشآت الموجودة بمنطقة الميناء.



وأشار محافظ شمال سيناء، الحصر تسجيل 1108 منشأت سكنية، و32 مبنى تجارى، 23 منشأة حكومى، ومنشأت أخرى، وشاليهات نجمة سيناء، وطبقا للقرار الجمهورى فان المنشات الحكومية لا يتم صرف التعويضات عنها.



وتابع، التعويضات تم تقسيمها إلى 3 انواع وهى تعويضات الأراضى والجهة التى حددت قيمة التعويضات بمنطقة الميناء هى هيئة الخدمات الحكومية، وتتضمن أراضى مسجلة بالشهر العقارى ولها عقد اخضر سعر المتر 1000 جنيه، وأراضى تقسيم معتمد من المحافظة سعر المتر بـ700 جنيه، وأراضى بعقد ابتدائى أو عرفى مع رخصة بناء سعر المتر 500 جنيه، وتم إضافة 3 بنود اخرى هى أرض فضاء بعقد عرفى اقل من 600 متر سعر المتر بـ350 جنيه، وأرض فضاء اكبر من 600 متر وحتى 4200 متر سعر المتر بها 200 جنيه، وأرض فضاء أكثر من 4200 متر أى اكبر من فدان بـ100 جنيه، والمبانى السكنية يعوض المواطن على المبنى بالفعل وليس المثبوت فى الرخصة حتى أن كان المبنى مرخص أو غير مرخص، ومحاسبة أصحاب المبانى طبقا لسعر اليوم بسعر المتر 3500 جنيه أى أن شقة مساحتها 100 م تعويضها يصل إلى 350 ألف جنيه للمبانى المشطبة بشكل كامل بخلاف سعر الأرض الذى تم تحديده سابقا.



واشار محافظ شمال سيناء، انه تم استثناء مبانى حرم الميناء من حساب سعر تقادم المبانى المعمول به فى المحافظات الأخرى، ومن يرغب فى الحصول على شقة سكنية هناك بدائل، ويجرى إنشاء 7 عمارات بحى الريسة والضاحية، وشقق جاهزة للسكن بالسبيل، وتم عمل جزء من هذه الشقق استضافة لسكان الميناء لمدة من 3 إلى 4 شهور.



وتابع أن البدائل المطروحة المتاحة للأراضى تم عمل تقسيم أراضى بمنطقة جنوب الريسة تضم أراض بمساحات 120 : 130 م، مع امكانية ضم قطعتين بنفس مساحة أرض المستفيد، وان زادت عن المساحة المخصصة للمستفيد يتم محاسبتة عن الزيادة بنفس أسعار الأراضى المقررة لحرم الميناء، وتم اختيار منطقة جنوب الريسة لقربها المكانى والروحى لمواطنى منطقة الميناء ووجود الخدمات المختلفة بالمنطقة من مدارس وجهات حكومية، والتقسيم الثانى للأراضى لصالح سكان الميناء هو جنوب حى الزهور مباشرة وتم عمل تقسيم كامل للمنطقة.



وتابع انه بالنسبة للمواطن الذى سيحصل على قطعة أرض بديلة من سكان منطقة ميناء العريش تقرراستثناء المبانى والرخص من شروط البناء الحالية، وتطبيق القانون رقم 119 الخاص بالبناء عليها، واستبدال الرخصة القديمة بجديدة بضوابط القانون 119 حتى أن اختلفت المساحة.



وقال إنه سيتم إعفاء المواطن عند إدخال المرافق من كهرباء ومياة من أى رسوم إدخال، وبنفس النظام القديم عدا سعر العدادات الكودية،لافتا أن هناك توجيه رئاسى من رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية لتعيين أحد الأبناء من اهالى منطقة الميناء بميناء العريش البحرى، وسيتم صرف نسبة 100% من التعويض لسكان منطقة الميناء مع تسليم كافة الأوراق بمبنى المحافظة القديم.