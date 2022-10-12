تموين بورسعيد يضبط كابلات كهربائية وسجائر مجهولة المصدر .. صورة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية مكثفة برئاسة ناصر ثابت، وكيل وزارة تموين بورسعيد، وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، وذلك للتأكد من سلامة السلع والمنتجات الغذائية المطروحة بالأسواق والمحال التجارية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وعلى الفور تم تشكيل حملة تموينية قادها طلعت البساطى مدير إدارة غرب وهانى شاكر رئيس الرقابة وسمير عبد الرحمن كبير مفتشى الرقابة ومعاونه عصام العاصى.

وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى محال الأدوات الكهربائية بحوزته كمية تقدر بـ10 بكرات كابلات كهربائية رديئة ومقلدة نوع 1مللى و3 مللى و4 مللى داخل إحدى محال الأدوات الكهربائية بالزهور بدون أى فواتير دالة على مصدرها مما قد يتسبب فى خسائر مادية لممتلاكات وقد تصل الى تعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة سوء وردائه المنتج مخالفاً أحكام القرار 113 لسنة 1994 لعدم وجود فواتير تثبت صحة المنشأ.

كما تمكنت الحملة من ضبط كمية تقدر ب 45 قاروصة سجائر بإجمالى 450 علبة وبالكشف تبين أنها مجهولة المصدر مما يشكل خطراً على مستخدميها مخالفة للقرار 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.