تكثيف الجهود الأمنية لكشف لغز سرقة 1.5 مليون جنيه من مندوب مبيعات بالدقهلية

فريق المحافظات

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لضبط مرتكبي واقعة سرقة مليون و500 ألف جنيه من مندوب مبيعات في إحدى شركات الأدوية بمنطقة سندوب.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من "كيرلس.د.ر" 28 سنة - مندوب مبيعات بشركة تجارة أدوية، ومقرها محافظة أسيوط، ومقيم ببني سويف، يفيد بأنه أثناء تواجده بالسكن الخاص "شقة مستأجرة" رفقة زملائه، اقتحمها 5 أشخاص أثناء نومهم وبحوزتهم أسلحة نارية، وقاموا بسؤالهم عن المبلغ والأجهزة التي بحوزتهم، واستولوا عليها.

وأضاف أن المتهمين استولوا على مليون و500 ألف جنيه قاموا بتحصيله في اليوم السابق من عملاء الشركة بمدينة المنصورة، ولاب توب، و3 هاتف محمول، وفروا هاربين.

وبسؤال كل من "محمد.ع.س." 29 سنة - مندوب مبيعات بالشركة، ومقيم بأسيوط، و"إيهاب.م.ر" سائق بالشركة، ومقيم بني سويف، أيدوا ذات المضمون، وأضافوا أنه كان متواجد 3 عاملين بالشركة بمدينة 6 أكتوبر لاستلام أدوية خاصة بالشركة.

وتم تشكيل فريق من القوات الأمنية بالدقهلية، وجار كشف غموض الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.