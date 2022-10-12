"تعليم الدقهلية" يستلم 45 ألفا و600 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى

الدقهلية فريق المحافظات

استلم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، 45 ألف 600 تابلت لطلبة الصف الأول الثانوي بعد وصولها لمخازن المديرية، استعدادًا لتسليمها للإدارات التعليمية المختلفة اعتبارا من غدًا، استعدادا لتوزيعها على المدارس الثانوية، وتوزيعها على الطلاب المستجدين، وبدء العمل عليها وتدريب الطلاب.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وعلى الجانب الآخر حصدت محافظة الدقهلية المراكز الأولى فى مسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم والتعبير الفنى والتصميم حيث حصلت إدارة دكرنس على المركز الثانى وحصلت إدارة طلخا على المركز الخامس.

وتقدم "ناصر" بالشكر والتقدير للمشاركين والمعلمين وموجه عام التربية الفنية الدكتورة جميلة على وموجهى التربية الفنية بمركز التنمية القدرات والمبدعين بالدقهلية خلال الفترة الصيفية للجهود المبذولة متمنيا دوام التقدم والتوفيق.