اليوم السابع
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"تعليم الجيزة" توجه بتفعيل الشاشات الذكية داخل الفصول

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:01 ص
"تعليم الجيزة" توجه بتفعيل الشاشات الذكية داخل الفصول أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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وجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الإدارات التعليمية بتفعيل الشاشات الذكية "سمارت بورد" داخل الفصول، والاهتمام بالحوكمة والتحول الرقمى، لمواكبة تحديات العصر الحديث، والاهتمام بدمج القنوات التعليمية والتكنولوجية فى البرامج الدراسية بتخصيص مساحة لمشاهدة الدروس داخل المدرسة، مشيرا إلى قيام قسم التطوير التكنولوجى بتدريب المعلمين عليها، لما تحظى به حصص المشاهدة من أهمية كبيرة حيث أنها توفر ربع نصاب المعلم.

 

وأشار إلى أن العام الدراسى الجديد، يشهد تفعيل الأنشطة المدرسية والمسابقات الثقافية والأنشطة التربوية بكافة مجالاتها ومجموعات التقوية التى تستهدف جذب الطلاب للمدارس وصقل مواهبهم وتنميتها، ودمج القنوات التعليمية والتكنولوجية فى البرامج الدراسية والاستفادة من القنوات التعليمية وبنك المعرفة بما يحقق خطة مصر للتنمية المستدامة، فضلا عن الاهتمام بتدريب المعلمين على طريقة التحضير وفقًا للمناهج الجديدة واستراتيجيات التعلم الحديثة واستخدام الأنشطة داخل الفصول لتوصيل المادة العلمية.

 

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عدم ربط تسليم طلاب المدارس الكتب بالمصروفات الدراسية، مشيرة إلى تشكيل لجان خلال الأيام القليلة القادمة لمتابعة وصول الكتب المدرسية للمدارس وتسليمها للطلاب فى جميع المراحل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

 

وأوضحت أنهم وجهوا لجميع الإدارات التعليمية، تعليمات تلزم كافة المدارس بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أى شرط، مؤكدة أنها تتابع حاليا موقف وصول الكتب الجديدة لجميع المدارس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.

 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد كلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوجيه مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد اليومى بالمدارس والمرور الدورى للوقوف على انتظام العملية التعليمية وتقليل أعداد المكاتب الإدارية بالمدارس لاستغلالها كفصول ودعم المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

 

وشدد محافظ الجيزة، على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم واستخدام كافة السلالم مع تواجد المشرفين بكل دور للحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، مؤكدا على التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات والاهتمام بالنظافة العامة.


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رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم

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الجيزة



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