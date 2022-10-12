تبطين 6037 كيلو متر ترع بمحافظات الجمهورية

كتبت أسماء نصار

انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 6037 كيلو متر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل باقى الأطوال المقررة، وتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل باقى الأطوال.

ويستهدف المشروع القومى لتأهيل الترع حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه فى إطار رؤية شاملة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

يشار إلى أن أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، واستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.