بوتين: أوكرانيا تنفذ مذابح ضد المدنيين واغتيالات وتطهير عرقي

أ ش أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديثه خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي، إن "كييف تنفذ مذابح ضد المدنيين واغتيالات سياسية وتطهير عرقي".



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بوتين قوله إن "نظام كييف يستخدم منذ فترة طويلة أساليب إرهابية، منها تنظيم الاغتيالات السياسية والتطهير العرقي والمذابح ضد المدنيين، إنهم ينشرون ذلك على الإنترنت بأنفسهم، ثم يتفهمون خطأهم ويحذفونه".



وتابع أن نظام كييف "لن يتوقف أمام الإرهاب النووي، ويقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وينفذ هجمات إرهابية بالقرب من محطة كورش للطاقة النووية".