بروتوكول بين معهد التخطيط القومى ومنتدى الخمسين سيدة لإطلاق أكاديمية المرأة

كتبت منال العيسوي

تخلق النساء حالة من الوعى بالاستدامة للحصول على مستقبل أكثر استدامة في الفترة المقبلة والطريق إلى قمة المناخ COP27 ، حيث انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر «التحول نحو نمو ومناخ مستدام»، الذى ينظمه منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا و«معهد التخطيط القومي» اليوم الأربعاء، في إطار التحضيرات الخاصة باستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر تغير المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وشهد المؤتمر توقيع الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى مع منتدى الـ 50 سيدة الأكثر تأثيرا وشركة دى كاربون للاستشارات التدريبية المتخصصة فى الاستدامة .

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق و رئيس المعهد التخطيط القومى، أنه سيتم اصدار تقرير التنمية العربية الخاص بالنمو والتنمية على المستوى العربى ، قريبا ، ويحمل محور رئيسى هو التغير المناخى، مضيفا أن المعهد يوجد به دبلومة التغير المناخى، معربا عن سعادته بالشراكة مع منتدى الخمسين مرآة المؤثرة ، وشركة دى كاربون، المميزة قائلا:" محتاجين كلنا نتكلم أخضر"، لانه يوجد لدينا تحديات كثيرة، من أجل خلق فرصة عظيمة فى إطار الأهداف الاستيراتيجية لرؤية مصر 2030، وهى بداية لسلسة من الفاعليات خلال الفترة المقبلة".

واضاف العربى، أنه عمر معهد التخطيط القومى تاريخ يمتد ل 60 عاما من التخطيط والتدريب بالتعاون مع العديد من الجهات منها البنك الدولى والافريقى والأمم المتحدة ، والشراكة مع منتدى الخمسين تأتى فى إطار رؤية التنمية المستدامة التى تم إطلاقها 2016، وجميعنا نعمل فى إطارها والخطة الاستراتيجية للمعهد وهى الخمسية الثالثة ، منتدى الخمسين امرأة الأكثر تأثيرا ، وشركة دى كاربون ، المرأة وتمكين المرأة على كافة المستويات ومحور أساسى للدولة ومعهد التخطيط التى يسعى لتحقيق الأهداف الرئيسية للمعهد التخطيط، والوجهة الثانية الحدث العالمى الخاص بالتغيرات المناخية،

واعلنت الإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس المؤتمر وعضو منتدى الخمسين سيدة، إطلاق أكاديمية المرأة للتدريب، مشيرة إلى انه الاعلان عن البدء فى تفعيل برامج تدريبية خاصة بالموارد البشرية حزمة شاملة من البرامج المتخصصة ، مؤكدة أن المنتدى منذ أن بدأ ويسعى لتوسيع قاعدة التدريبات الشاملة ، تحت إدارة جهات أكاديمية لتطوير المهارات المهنية لمواكبة التطور، والتعاون مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق و رئيس المعهد التخطيط القومى.

واضافت عبد الفتاح أنه تم تحديد الأولويات لعمليات التدريب ، حول الاقتصاد الأخضر للقطاعات الموجودة بـ 27 قطاع فى منتدى الخمسين، حول كافة المجالات الصحة والتمويل والفاشون، بالتعاون مع دكتور ايهاب شلبى خبير التغير المناخى وتمنح الاستشارات فى مجال البيئة والتنمية المستدامة والمناخ، وتوقيع مذكرة تفاهم للقيام بالتدريب ، بدء دورات تدريبية معتمدة للنساء المهنية ، وفى إطار التعاون نبحث إمكانية دراسات ماجيستير أو دكتوراه فى النساء العاملات فى التنمية

جدير بالذكر أنه سيشهد المؤتمر جلسة تعريفية تحت عنوان الطريق إلى COP27 برئاسة الدكتور هشام عيسى الخبير البيئى، لعرض أهمية مؤتمر 2022 الخاص بالأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، و ماذا نتوقع منه وما هي المواضيع الرئيسية ، و كيف سيتم الاستفادة منه و الطريق إلى ما بعد COP27 .

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ثم تنعقد عدد من الخلفيات حول فوائد الاستدامة وتفعبلها، بهدف تحسين الوعي بأهمية الاستدامة، وإمكانية التطوير المستدام، لتعزز القيمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى فوائد الاقتصاد الداوار بيئيا وأجتماعيا و الفرص في التنمية المستدامة.