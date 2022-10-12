اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 07:56 م
أكرم القصاص
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بابا الفاتيكان يدين القصف الروسى للمدن الأوكرانية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 07:00 م
بابا الفاتيكان يدين القصف الروسى للمدن الأوكرانية البابا فرانسيس
أ ش أ

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أدان بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، القصف الروسي للمدن الأوكرانية، مناشدا "كل من يتحكم في مصير هذه الحرب بالتوقف".
 
ذكرت النبأ شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
 
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس الأول أن قوات بلاده نفذت ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة وصواريخ طويلة المدى على البنية التحتية في العاصمة كييف، فضلا عن عدة مدن أخرى مثل "لفيف" و"دنيبرو" و"ترنوبل"، فضلا عن "خاركيف" و"زابوريجيا".
 
وجدد بوتين اتهام أوكرانيا بتنفيذ الهجوم الذي استهدف يوم السبت الماضي جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

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