اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الناتو يدعو إلى "التضامن الاستراتيجي" بين أوروبا وأمريكا الشمالية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 05:00 ص
الناتو يدعو إلى "التضامن الاستراتيجي" بين أوروبا وأمريكا الشمالية الناتو - أرشيفية
وكالات

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دعا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرتشا جيوانا إلى "التضامن الاستراتيجي" بين أوروبا وأمريكا الشمالية باعتباره أفضل استجابة للبيئة الأمنية الأكثر خطورة التي لا يمكن التنبؤ بها حاليا.


وقال جيوانا - في كلمته أمام مؤتمر ميزانية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلف - إنه بمجرد انضمام فنلندا والسويد للحلف، فإنه سيوفر الحماية لما يزيد عن 96 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي.


وأضاف أنه "في عالم تتزايد فيه المنافسة الاستراتيجية والتهديدات والتحديات المتزايدة التعقيد، مثل الإرهاب وتغير المناخ والتكنولوجيات الجديدة والسياسات الصينية، يجب على أوروبا وأمريكا الشمالية تعميق تعاونهما وبذل المزيد من الجهود معًا".


وأوضح البيان أن حلف الناتو يعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى وذلك في أعقاب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، حيث يتم تنسيق الاستجابات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين دول الحلفاء ودول والاتحاد.


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