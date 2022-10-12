اليوم السابع
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الملك تشارلز يشكر الفرق المشاركة فى جنازة الملكة اليزابيث ونقل نعشها.. صور

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:52 ص
الملك تشارلز يشكر الفرق المشاركة فى جنازة الملكة اليزابيث ونقل نعشها.. صور الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا
كتبت ريهام عبد الله

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التقى الملك تشارلز، والملكة القرينة كاميلا، بالفرق الطبية والأمنية، التى ساعدت فى تأمين ونقل نعش الملكة اليزابيث، من قلعة بالمورال فى اسكتلندا، للعاصمة لندن، لجنازتها الرسمية، ونشر الحساب الرسمى للعائلة الملكية البريطانية، صور من اللقاءات وعلق، "شكرا أبردينشاير، التقى الملك والملكة القرينة، بما فى ذلك خدمات الإطفاء والإسعاف، والضباط من شرطة اسمتلندا، والمتطوعين الذين ساعدوا فى دعم الرحلة الأخيرة لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية من بالمورال إلى لندن".

الملك تشارلز فى اسكتلندا

الملك تشارلز فى اسكتلندا

 

الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا
الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا

 

الملك تشارلز يلتقى ضباط شرطة اسكتلندا
الملك تشارلز يلتقى ضباط شرطة اسكتلندا

 

حساب العائلة المالكة عبر تويتر
حساب العائلة المالكة عبر تويتر

 

صور الملك تشارلز
صور الملك تشارلز
 

ومن جهة أخرى أعلن قصر باكنجهام فى بيان أمس الثلاثاء، عن تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، والذى سيتم فى يوم 6 مايو بحضور عدد كبير من أفراد العائلة المالكة، حيث كشف البيان عن تفاصيل الحفل، التى ستكون متجذرة فى التقاليد القديمة وعدد من الاحتفالات.

وقال البيان، "الحفل سيعكس دور الملك اليوم، ويتطلع إلى المستقبل، وقد يكون أمرًا أقل إسرافًا إلى حد ما من تتويج والدته فى عام 1953".

وضم البيان بعض من لمحات السيرة الذاتية للملك الثالث، والتى سلطت الضوء على رغبته فى نظام ملكى بريطانى ضئيل، وهناك شعور بأن التتويج قد يتم تقليص حجمه أيضًا على الرغم من أنه لا يزال يشمل الآلاف.

وأصبح تشارلز ملكًا فى اللحظة التى توفيت فيها الملكة إليزابيث الثانية الشهر الماضى، ولكن يتم الاحتفال تقليديًا بفترة زمنية قبل تتويج الملك الجديد رسميًا، كما يوافق السادس من مايو عيد ميلاد حفيد تشارلز أرشى مونتباتن وندسور، أكبر أبناء الأمير هارى وميجان.

ووفقًا للتقاليد التى يعود تاريخها إلى عام 1066، من المقرر أن يُقام الحفل فى وستمنستر أبى بلندن، سيكون تشارلز صاحب السيادة الأربعين الذى يتم تتويجه هناك.


الملك تشارلز

كاميلا

الملكة الراحلة اليزابيث

قلعة بالمورال



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