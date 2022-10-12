المرماح من الموروثات بصعيد مصر للاحتفال بمولد أولياء الله الصالحين.. صور

أمنية فايد





تختلف المحافظات فى طرق احتفالها بمولد النبى عليه أفضل الصلاة والسلام وأولياء الله الصالحين، إلا أن الصعيد المصرى بمختلف القرى والمدن اتفقوا على طريقة واحدة للاحتفال بأولياء الله الصالحين وهى "المرماح".

المرماح من الموروثات الشعبية في صعيد مصر





المرماح من الموروثات الشعبية في صعيد مصر









اهالى الصعيد تشاهد حفل المرماح

وشارك القارئ محمد غريب محمد عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" بمجموعة صور لطريقة الصعيد في الاحتفال بمولد أولياء الله الصالحين بالإضافة إلى شرح طريقة الاحتفال هذه.



المزمار الصعيدى

المزمار الصعيدى







المرماح من الموروثات الشعبية في صعيد مصر

وقال: "يعتبر المرماح هي إحدى الألعاب والمورثات الشعبية فى صعيد مصر، يخرج فيها الشباب ورجال القبيلة على ظهر الخيول التى أعدت مسبقا لهذا الحدث عن طريق تزيينها وتدريبها على الرقص على موسيقى الطبل والمزمار الصعيدى، تقام هذه الاحتفالات فى أغلب قرى صعيد مصر تزامنا مع احتفالاتهم مولد أولياء الله الصالحين فى الصعيد مثل "سيدى عبد الرحيم القناوى" بقنا، و"أبو الحجاج" بالأقصر، و"العارف بالله" بسوهاج.. وغيرهم".المرماح من الموروثات الشعبية في صعيد مصر



المرماح من الموروثات الشعبية في صعيد مصر

المرماح من الموروثات الشعبية في صعيد مصر







المرماح من الموروثات الشعبية في صعيد مصر

وأضاف: "تتسابق القبائل والعائلات على اختيار أمهر فرسانها للمشاركة فى مثل هذه التجمعات حيث أنها فخر للقبيله، ويتجمع أعداد غفيرة من محبين اللعبة لمشاهدة والاستمتاع بهذه العروض التى يقدمها كل فارس من كل قبيله على ظهر خيله الذى يزينه بالفضة والخلاخيل ويتم تنظيمها فى ساحات كبيره عن طريق تعاون العائلات مع بعضها".المرماح من الموروثات الشعبية في صعيد مصر





































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