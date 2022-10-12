المؤبد لعامل وبائع والسجن لـ2 آخرين خطفوا فتاة وتعدوا عليها بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار سمير علي شرباش والمستشار طارق ابراهيم ابو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك بالسجن المؤبد، لكل من " م.ع.م " عامل خردة و " ع.ر.ال" بائع والسجن 15 عاما للمتهم " ك.ن.م" سائق توكتوك والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم " ش.ا ال" سائق توكتوك ، لاتهامهم بخطف المجني عليها " ا.ص.ا"

تعود احداث القضية المقيدة ، برقم 19050 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث ببلاغ من والده المجني عليها، بقيام المتهمين بخطفها والاعتداء عليها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث ، بأنه حال سير المجني عليها " ا.ص.ا" 19 سنة بدون عمل، ليلا بالطريق العام بحثا عن وسيلة مواصلات لتنقلها الي مسكنها ، فؤجئت بتوكتوك تتبعها يستقله كل من المتهم "'م.ع.م " والمتهم الرابع " ش.ا .ال"، وطلبوا منها توصيلها الي طريقها فامتثلت لطلبهما ، إلا أنهما توجها بها بطريق مظلم خالي من المارة مما بث الرعب في نفسها فتوسلت لإنزالها فرفضوا وقفز الاول للجلوس بجوارها بالمقعد الخلفي ، فألقت بنفسها من التوكتوك، فدحثت لها إصابات فاجبرها الاول علي استقلال التوكتوك مرة اخري ، وتوجها بها الي غرفة بأرض زراعية وتعدي الاول بالصفع علي وجهها وتعدي عليها وقام المتهم الأول وقام الثاني بتصويرها ، ثم اصطحبها الي منزل مهجور وانصرف المتهم الرابع فتقابلا مع المتهمين الثاني " ع.ر.ال" والثالث " ك.ن.م " وادخلها غرفة بذلك المنزل المهجور، وتعدوا عليها كرها عنها وكان ذلك تحت تهديد السلاح الأبيض ، وعند خلود المتهمين الأول والثاني للنوم وانصراف الثالث ، قامت بالفرار ، وتحرر محضر بالواقعة ، وبعرضها علي النيابة العامة، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.