اللواء أسامة الجمال: الأزهر الشريف نعمة لمصر وجهوده مشهودة

كتب لؤى على

قال اللواء دكتور أسامة محمد الجمال، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنَّ نصر أكتوبر جاء من عند الله الذي أراد لنا النصر والعزة على عدونا ثم عزيمة المصريين وجنود قواتنا المسلحة، وقد أعد جيش مصر الباسل العدة والعتاد لخوض هذه الحرب من أجل استرداد الأرض والعزة والكرامة، فحقق المصريون إنجازًا عسكريا يظل محفورًا في تاريخ قواتنا المسلحة وتاريخ مصر الكبير.

وأضاف اللواء أسامة الجمال خلال كلمته بالندوة التثقيفية ابتي نظمها الأزهر الشريف والقوات المسلحة أن النصر يولد كل يوم في مصر بالعمل والإنجاز والحفاظ على الهوية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأن من الانتصارات التي رأيناها اليوم ظهور الطفل الأزهري عمر علي بالصف الرابعة الابتدائي فاليوم ميلاد «عبد الباسط عبد الصمد» جديد، وهو امتداد لعلماء الأزهر العظام، ونحن هنا نقدم الشكر للأزهر الشريف على ما يقوم به من جهود مشهودة في الحفاظ على علوم الإسلام واللغة العربية والهوية المصرية وهو نعمة لمصر نسأل الله أن يديمها.

وروى اللواء أسامة عددا من المواقف والبطولات لجنود مصر البواسل، وأن إيمانهم وعزيمتهم وثقتهم في النصر كانت أبرز أسباب النصر، ومن المواقف التي لا تنسى استسلام جنود من العدو الصهيوني أمام جندي مصر واحد، ولما رُويت أسرار هذا الاستسلام كانت أنهم قالوا إن الجندي المصري دخل عليهم كالأسد فظنوا أنه عنصر استكشاف وأن وراءه كتيبة كاملة ستدخل عليهم فاستسلموا ولم يكونوا يعلموا أن هذا المقاتل المصري جاء إليهم بمفرده، ولكنه الإيمان والعزيمة والثقة في النصر، وأن الجندي المصري كان ينطلق من مقولة «احرص على الموت توهب لك الحياة».

وتحدث اللواء عن مصر بعد النصر، وقال إن العدو أدرك أن الانتصار على مصر من خلال الحرب العسكرية غير ممكن، فأعدوا لذلك الدراسات ثم حاولوا استهداف الأجيال التالية لجيل أكتوبر بحروب الوعي وتغييب عقول الشباب، لكن جيشنا المصري كان يعلم بكل تلك المخططات وأبطلها بالعمل والعزيمة والإصرار على النصر في كل المجالات، فرفعت روح الولاء والانتماء لدى المواطنين وانطلقت في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية التي تكفل للمواطن الحياة الكريمة.

ونظم الأزهر الشريف والقوات المسلحة، اليوم الأربعاء الندوة التثقيفية (32) لقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بعنوان «ميلاد النصر»، بحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن الصغير، أمين هيئة كبار العلماء، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر والقوات المسلحة، بمركز الأزهر للمؤتمرات، احتفالا بميلاد الرسول ﷺ، واحتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف و القوات المسلحة، وفي ضوء البرنامج التنسيقي بين الأزهر الشريف و«قوات الدفاع الشعبي والعسكري».