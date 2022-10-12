ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الرياح المصاحبة للعاصفة "كارل" بلغت سرعتها 40 ميلا فى الساعة (65 كيلومترا في الساعة) بعد ظهر أمس الثلاثاء، وكانت تتمركز على بعد حوالي 110 أميال (180 كيلومترا) من الشرق إلى الشمال الشرقى من ميناء "فيراكروز" وتتحرك في اتجاه الشمال الغربي بسرعة 6 أميال في الساعة (9 كيلومترات في الساعة).

من جانبها، أصدرت السلطات في المكسيك تحذيرا من هبوب عاصفة استوائية ابتداء من "فيراكروز" وحتى "كابو روجو".

وقد تشكلت العاصفة "كارل" بعد يوم واحد من فقدان الإعصار السابق "جوليا" لقوته في المحيط الهادئ بعد أن تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في وفاة 28 شخصا في أمريكا الوسطى بعد أن ضرب ساحل "نيكاراجوا" الكاريبي.