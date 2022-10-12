اليوم السابع
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السيطرة على حريق منزل بالسنطة بسبب ماس كهربائى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:13 م
السيطرة على حريق منزل بالسنطة بسبب ماس كهربائى حريق - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالسنطة بمحافظة الغربية من اخماد حريق في منزل بقرية المنشأة الكبرى، بسبب ماس كهربائي، دون وقوع اصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل بقرية المنشأة الكبرى.
انتقلت سيارتي مطافي لمكان البلاغ وتم اخماد الحريق ، وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي واتت النيران على بعض محتويات المنزل ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

مدير امن الغربية

السنطة

حريق

اخبار الحوادث



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