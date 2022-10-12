اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السلطات اليونانية تعثر على جثتي مهاجرين قبالة ساحل جزيرة كوس

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:00 ص
السلطات اليونانية تعثر على جثتي مهاجرين قبالة ساحل جزيرة كوس مهاجرون - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات اليونانية أنه تم العثور على جثتي مهاجرين يبلغان من العمر حوالي 30 عامًا طافيتين في البحر قبالة الساحل الشرقي لجزيرة كوس.


وتعتقد السلطات -وفق ما نقلته صحيفة "كاثميريني" ياليونانية- أن الرجلين حاولا السباحة من الساحل التركي إلى جزيرة يونانية بينما كانا يرتديان معدات السباحة.


وعثرت سفينة تابعة للبحرية اليونانية على إحدى الجثث وأبلغت هيئة الميناء في كوس التي أرسلت سفينة خفر السواحل إلى المنطقة وخلال عملية البحث عثروا على الجثة الثانية. ولم تحدد السلطات هوية الشخصين بعد.


اليونان

مهاجرون فى اليونان

جزيرة كوس

البحرية اليونانية



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