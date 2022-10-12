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السفينة BAO JIA تغادر سفاجا وعلى متنها 38 ألف طن فوسفات متجهة للهند

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:53 ص
السفينة BAO JIA تغادر سفاجا وعلى متنها 38 ألف طن فوسفات متجهة للهند موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، مغادرة السفينة BAO JIA وعلى متنها 38 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحرى، متجهة للهند، وأكدت الهيئة على وصول السفينة REK GRACE وعلى متنها 27 ألفا و600 طن المونيوم من السعودية الى ميناء سفاجا.

 

وأكدت الهيئة أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 79000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 710 شاحنات و57 سيارة حيث شملت حركة الواردات 33000 طن بضائع، 407 شاحنات و14 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 46000 طن بضائع، 303 شاحنات و43 سيارة. 

 

كذلك وصلت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما غادرت السفينة أمل، وكان استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

 

وفى ميناء نويبع البحرى استقبل الميناء السفينتين سينا وعمان فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين سينا وعمان، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1328 راكبا بموانئها.


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