السجن المشدد 6 سنوات لطالب وعاملين لحيازتهم 90 قطعة حشيش فى الشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومى،رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام "على م ه" 20 عاما طالب، مقيم شمال سيناء، و"اياد ا س" 33عاما عامل مقيم العريش، و"مصطفى ه ع" عامل، بالاتجار فى المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار والتربح.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة،تمكنت مأمورية قادها العقيد محمد غيث، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرقية، من ضبط الأول والثانى قى كمين أعد لهم بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، بحوزتهما 90 قطعة من مخدر الحشيشش، وتبين أن المتهم الثالث هو مالك السيارة وعلى علم باستخدامها فى ترويج المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.