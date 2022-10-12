الداخلية تضبط 3 أشخاص لاحتجازهم آخر لإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص بينهم سيدة لإحتجازهم أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من مسئول بشركة أدوية "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم" – مقيم بمحافظة الشرقية بأنه تلاحظ له وجود منشور لإحدى السيدات على موقع "فيس بوك" مضمونه رغبتها فى إيجاد وظيفة للعمل بها فتواصل معها بدعوى قدرته على إيجاد فرصة عمل لها وعقب تبادلهما الحديث إتفقت معه على الحضور لمسكنها الكائن بدائرة القسم ، إلا إنه عقب وصوله فوجئ بتواجد سالفة الذكر ، وبصحبتها شخصان وقاما بتهديده بسلاح أبيض وتكبيله ، والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المُشار إليها وإكراهه على توقيع عدد (2) إيصال أمانة على بياض والإستيلاء منه على هاتفه المحمول وتصويره مقطع فيديو بإستخدام هاتف محمول خاص بأحدهم أثناء إرتكاب الواقعة ، وعقب ذلك تواصلا مع والده من هاتفه المحمول ، وطلبوا منه إحضار مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه ، حيث حضر والده وإتفقوا معه على دفع مبلغ مالى شهرياً لمدة 16 شهر مُقابل تسليمه إيصالات الأمانة المُذيلة بتوقيع المجنى عليه وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وباستهداف الشقــة المُشار إليها تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (ربة منزل وشخصان ، مقيمــين بمحل البلاغ) وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط ("حبل - سلاح أبيض" المُستخدمان فى إرتكاب الواقعة - الهاتف المحمول المستولى عليه -هاتف محمول خاص بالأولى يحوى مقطع فيديو للمجنى عليه أثناء توقيعه على إيصالات الأمانة - عدد 2 إيصال أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه ) وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.