الداخلية: إجراءات قانونية ضد فرد أمن إدارى لطلبه أموال من أحد السائحين

كتب محمود عبد الراضى

كشفت الداخلية ملابسات تداول لقطات مصورة عبر موقع التواصل الإجتماعى"يوتيوب" متضمناً قيام شخصين بتحصيل مبلغ مالى من أحد الأجانب السائحين، لتمكينه من الصعود لمأذنة أحد المساجد الأثرية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عامل بازار – فرد أمن إدارى)، وبمواجهة الأول قرر بتعرفه على السائح الظاهر بمقطع الفيديو وآخر برفقته "القائم بالتصوير" بإحدى المناطق الآثرية وأوهمهما بقدرته على تنظيم زيارة خاصة لهما لأحد المساجد الأثرية وتمكينهما من الصعود لأعلى المأذنة الخاصة بالمسجد مقابل التحصل منها على مبلغ مالى على الرغم من أن زيارة المسجد مجانية.

وعقب موافقتهما قام باصطحابهما للمسجد واتفق مع المتهم الثانى على فتح الباب المؤدى للمأذنة مقابل مبلغ مالى، وبمواجهة الثانى أيد ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .