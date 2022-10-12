الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل الشهادات المقبولة بمعهد العلوم الصحية بالمنيا

كتب محمد صبحى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار الدكتور أيمن عاشور وزي ر التعليم العالى رقم 3460 لسنة 2022 ، بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 5 بالقرار الوزاري رقم 2784 بتاريخ 21 يوليو 2017 بإنشاء المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحة التطبيقية بالمنيا لتصبح كالتالى: يقبل الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة علمى علوم وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية .

وبالنسبة للمرحلة الثانية يقبل الطالب الحاصل على دبلوم المعهد كما يقبل الطالب الحاصل على دبلوم المعاهد الفنية الصحية وذلك بشرط الحصول على تقدير عام جيد على الأقل، ويقبل طلاب الثانوية العامة شعبة رياضيات بقسم البصريات وعلوم الرؤية.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره فى الوقائع المصرية، اما المادة الثالثة تنص على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وجاء قرار وزير التعليم العالى بعد الإطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه وتعديلاته وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى ، وعلى قرار انشاء المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.