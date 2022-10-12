وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدة "دير شرف" غربى المدينة بالسواتر الترابية، فيما أغلقت حاجزى "حوارة" و"عورتا" جنوبا، وطريق "المساكن" شرقا، وشددت من إجراءاتها على حاجز "صرة" وأغلقت طريق "تل"، وطريق "عصيرة" الشمالية، ونصبت حواجز على مداخل "سبسطية" شمال غرب المحافظة، وعلى مدخل "بيت فوريك" شرقا.

وكان مجند إسرائيلي قد قتل أمس في إطلاق نار من سيارة مسرعة. وأعلن تنظيم "عرين الأسود" - الذى اشتهر مؤخرًا بعملياته الخاطفة - المسؤولية عن الهجوم وقال إن الهجوم ما هو إلا "بداية" لعمليات تالية.

وتفجر الأوضاع في "نابلس" ينطوى على خطورة خاصة، كونها مُحاطة بالعديد من المستوطنات، وهو ما يضع البنزين بجوار النار، في ظل غضب الفلسطينيين العارم من الاعتقالات والاغتيالات الإسرائيلية المُتصاعدة في شمال الضفة الغربية.



