الإسكان: بيع 170 ألف كراسة شروط ضمن إعلان "سكن لكل المصريين3"

كتب أحمد حسن

رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى: لا داعي لتزاحم المواطنين أمام مكاتب البريد الصندوق ملتزم بصورة تامة بتوفير كراسات الشروط للمواطنين حتى غلق باب الحجز



يجب التسجيل على الموقع الإلكتروني ورفع المستندات لإنهاء إجراءات التقديم

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين3" شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ فتح باب الحجز، حيث تم بيع 170 ألف كراسة شروط حتى الآن، كما قام 45 ألف مواطن بسداد مقدم جدية الحجز.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه لا داعي مطلقًا لتزاحم المواطنين أمام مكاتب البريد للحصول على الكراسة، حيث إن التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر الجاري ولا توجد أفضلية لمن يحصل على كراسة الشروط مبكرًا عن غيره، كما أن الصندوق ملتزم بصورة تامة بتوفير كراسات الشروط للمواطنين حتى غلق باب الحجز.

وشددت مي عبد الحميد على ضرورة قيام المواطنين الراغبين في الحجز بشراء الكراسة ودفع مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية، ثم ملء واستيفاء استمارة الحجز والإقرار، وتجهيز كافة الأوراق المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط والتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق ورفع الأوراق المطلوبة، مع العلم أن شراء كراسة الشروط فقط دون إكمال باقي الخطوات لا يعني أن المواطن قام بإكمال التسجيل للحصول على وحدة سكنية.

وأوضحت أن الإقبال الكبير من المواطنين للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين3" بمثابة شهادة ثقة منهم في مجهودات ووعود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهو ما يضاعف من المسؤولية الملقاة على عاتق الصندوق وكافة العاملين به.

ونوهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن الفرصة لاتزال قائمة لكافة المواطنين لاستيفاء أى من المُستندات المطلوبة، مع ضرورة الإطلاع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط، والحرص على كتابة البيانات الخاصة بالمواطن وعدم التلاعب بها.

وأضافت أن المواطنين يمكنهم التواصل بصورة مباشرة مع الصندوق من خلال قنوات الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط: www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.