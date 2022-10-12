الأطباء: صرف 5 مليون و 668 ألف جنيه دعم للأطباء وأسرهم خلال عام

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة الاجتماعية ولجنة الرواد بنقابة الأطباء كشف حساب لأنشطتها خلال عام نقابي بدأ أكتوبر العام الماضي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وأعد فريق العمل المكون مدير اللجنتين شادي رمضان ودعاء خالد وياسمين زارع وإسلام عبد المنعم وعلي إسماعيل تقريراً مفصلاً عن أعمال وأنشطة اللجنتين، قدمته الدكتورة إيمان سلامة مقرر لجنتي الرواد والاجتماعية إلى مجلس نقابة الأطباء.

تضمن التقرير قيام اللجنة الاجتماعية بإعداد واعتماد لائحة جديدة لدعم الأطباء وأسرهم تراعي الاستحقاق الفعلي وتتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وقدمت على إثرها مبلغ إجمالي 5 مليون و 668 الف جنيه دعماً لـ 500 طبيب وأسرهم تنوعت بين دعم علاجي ودراسي وفي الأزمات ودعم أسر شهداء كورونا ، كما تم تشطيب استراحة الأطباء والطبيبات بشارع القصر وجارى تجهيزها لتشغيلها خلال الأسابيع القادمة.

كما تضمن تقرير الأنشطة إنشاء قاعدة بيانات لـ 6 آلاف و 160 طبيب وطبيبة بالمعاش والتواصل معهم لتيسير خدمات النقابة ومعاش إتحاد المهن الطبية، كما شملت الأنشطة رحلات مختلفة منها رحلات اليوم الواحد والتي استفاد منها 160 طبيب وطبيبة، والرحلات الداخلية الداخلية الطويلة واستفاد منها 80 طبيب وطبيبة إلى جانب الرحلات خارج مصر إلى البانيا وتركيا ولبنان، ومونتنيجرو، ومصايف بورسعيد التي استفاد منها 92 طبيب ومصايف مطروح التي استفاد منها 59 طبيب، كما تم تنظيم رحلة الحج التي استفاد منها 13 من الأطباء وذويهم، وتم تنظيم 8 ندوات ثقافية في الصالون الثقافي لدار الحكمة استضافت كبار الكتاب والأدباء، إضافة إلى تنظيم احتفالية يوم الطبيب التي كرمت 152 طبيب وطبيبة على مستوى الجمهورية و27 أم مثالية من الطبيبات.

وعرض تقرير الأنشطة المقدم من د. إيمان سلامة إلى مجلس النقابة صرف قرض حسن للدراسات العليا لـ 22 طبيب وطبيبة وقرض حسن للزواج للشباب لعدد 83 طبيب وطبيبة، كما تم عمل وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة لعدد 139 طبيب وطبيبة، إضافة إلى متابعة لجنتي الرواد والاجتماعية أنشطة وخدمات الدعم المقدمة من إتحاد نقابات المهن الطبية إلى الأطباء.