اليوم السابع
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أكرم القصاص
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و"المكنسة" عواصف وأمطار..

احذروا نوات الخريف.. "الصليبية" أغرقت الإسكندرية فى 2015 بسبب التغيرات المناخية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:18 ص
احذروا نوات الخريف.. "الصليبية" أغرقت الإسكندرية فى 2015 بسبب التغيرات المناخية الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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يضرب فصل الخريف محافظة الإسكندرية ببعض النوات الممطرة، حيث تشهد الإسكندرية فى الخريف، بعض التقلبات الجوية، بعضها أجواء خريفية بطعم الشتاء، حيث انخفاض درجات الحرارة والأمطار أحيانا .

أما عن طبيعة النوات التى تضرب الإسكندرية خلال فصل الخريف، فهناك 3 نوات ممطرة وهى :

نوة "الصليبية".. تسببت فى غرق الإسكندرية 2015

نوة رياح الصليبية وتهب على الإسكندرية فى النصف الأخير من شهر أكتوبر وتستمر لمدة 3 أيام وتهب على المحافظة خلالها رياح غربية، وغالبا ما تكون بدون أمطار إلا أن الإسكندرية قد شهدت خلالها عام 2015 هطول الأمطار الغزيرة، التى تسببت فى غرق الإسكندرية وشلل حركة المرور.

نوة "المكنسة" وهى "تكنس" البحر نتيجة التيارات البحرية الشديدة

نوة المكنسة التى تهب فى منتصف نوفمبر وقد عرفت بهذا الاسم لشدة الرياح بها حيث تهب رياح شمالية غربية "تكنس" البحر نسبة إلى التيارات البحرية الشديدة التى يشهدها البحر أثناء تلك النوة، التى تستمر 4 أيام.

 

نوة " باقى المكنسة " فى نهاية نوفمبر

ثم تأتى نوة "باقى المكنسة" وتستمر 4 أيام أيضا وتهب على الإسكندرية رياح جنوبية غربية هذه المرة مع عواصف شديدة وأمطار.

 

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