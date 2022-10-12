ألمانيا تعلن مشاركة أولاف شولتز فى قمة المناخ بشرم الشيخ

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أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار الاتحادي أولاف شولتز سيشارك في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP 27) في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد أشارت، خلال مؤتمر الأمن والمناخ الذي نظمته برلين على مدار أمس واليوم، إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه العالم بسبب التغيرات المناخية وندرة الماء والكوارث الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن اجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.