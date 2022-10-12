أستاذ علوم بيئية: 25 طن أرز مهدر يوميا من البيوت المصرية بسبب ملعقة من البقايا

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور طارق طه رجب قسم العلوم التربوية الإعلام البيئي بجامعة عين شمس، أن مواجه التغيرات المناخية إلى انبعاثات الكربون الصفر والاتجاه إلى التشجير، وترشيد استهلاك الموارد وعدم الإسراف فيها هو اتجاه عالمى، وأن هناك 25 طن أرز مهدر يوميًا من البيوت المصرية بسبب ملعقة من بقايا أرز الطعام.

وحول إدارة المخلفات و استدامة الموارد وعلاقتها بالتغير المناخى قال طارق طه، خلال كلمته فى المؤتمر الدولى للإدارة الذكية للمخلفات، تحت شعار الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل مستقبل صافى الانبعاث الصغرى"، برئاسة الدكتورة منى فؤاد، والمنعقد لليوم التانى تحت رعاية وزارة البيئة، والزراعة والتموين وشيخ الأزهر: "إن العالم بأكمله بدأ يتجه إلى الحفاظ على بيئته، ويسعى مؤتمر المناخ cop 27 إلى تخفيف درجة الحرارة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والتكيف مع أحداث الطقس، ويسعى المؤتمر للبحث عن التمويل باستلام مبلغ 100 مليار دولار أمريكي لبناء مزيد من الثقة من جميع البلدان والدول".