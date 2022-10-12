أخبار مصر.. انخفاض الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 21

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الحكومة توافق على قانون يسمح للمصريين بالخارج استيراد سيارة معفاة من الضرائب

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

مصر ترحب بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

رحبت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأعربت مصر عن تطلعها لأن يُسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد، وترسيخ المزيد من أطر ومجالات التعاون في منطقة المتوسط.

وجدد بيان وزارة الخارجية التأكيد على دعم مصر الكامل لاستقرار وسيادة لبنان وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

التضامن: مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية 6 أشهر

أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلى لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم الأربعاء، وتنتهي في 11 أبريل عام 2023.

وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد وافق على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم (23) لسنة 2022، والمقررة فى 11 أكتوبر 2022.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لم توفق أوضاعها بسرعة توفيق أوضاعها، خاصة أن هذه هي المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع الجمعيات، ومن ثم لن يتم مد مدة أخري طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.

ألمانيا تعلن مشاركة أولاف شولتز فى قمة المناخ بشرم الشيخ

أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار الاتحادي أولاف شولتز سيشارك في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP 27) في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد أشارت، خلال مؤتمر الأمن والمناخ الذي نظمته برلين على مدار أمس واليوم، إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه العالم بسبب التغيرات المناخية وندرة الماء والكوارث الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن اجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.