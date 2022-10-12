أخبار × 24 ساعة.. قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزير التنمية المحلية يعرض مشروع مصر لتنمية وتطوير الريف بالمؤتمر العالمى للحكومات
وزارة التعليم توضح تفاصيل التعدى على مدرسين بمدرسة فى الإسماعيلية
الصحة: الأنيميا أكثر الأمراض انتشارا بين الأطفال بسبب سوء التغذية
ياسيمن فؤاد: تعاون مشترك بين البيئة ومؤسسة حياة كريمة فى حملات تشجير ووحدات بيوجاز
وزير الأوقاف: مراكز الثقافة الإسلامية أحد أهم محاور نشر الفكر المستنير وبناء الوعي
التعليم تتخذ إجراءات قانونية ضد معلمة عاقبت طلابها برفع سواعدهم خلال حصة دراسية
وزير الزراعة يغادر إلى روما للمشاركة باجتماعات الفاو حول الأمن الغذائي العالمي
وزيرة البيئة: "كوب 27 و28" يستكملان الدور الريادى لمصر والإمارات فى التنمية المستدامة
الصحة تكشف أماكن تواجد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. اعرف التفاصيل
"التعليم العالى" تعلن قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة
الرى: إزالة 20 مخالفة على نهر النيل فى محافظة دمياط
الصحة: استقرار وضع كورونا الوبائى وتراجع الإصابات.. والتطعيم يجنبنا موجة جديدة
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