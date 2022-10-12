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أبو مازن يجري اتصالات مكثفة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلى بحق الفلسطينيين

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 07:14 م
أبو مازن يجري اتصالات مكثفة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلى بحق الفلسطينيين الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن
كتب أحمد جمعة

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أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يجرى اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف التصعيد الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى.

 

وأضاف - بحسب وكالة وفا - أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي وتصعيده الخطير ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والذين أسفر عن استشهاد الشاب أسامة عدوي (18 عاما)، والحصار المستمر للفلسطينيين في بلدة عناتا ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة، إضافة إلى استمرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل المتطرفين اليهود، سيوصل المنطقة إلى حافة الانفجار الأمر الذي تتحمل نتائجه حكومة الاحتلال وحدها.

 

وتابع  أبو ردينة، إن على المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأمريكية التدخل الفوري والسريع لوقف هذا التصعيد المتواصل قبل فوات الأوان، والتوقف عن سياسة التنديد والصمت الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية "نثمن صمود أبناء شعبنا وتصديهم لجيش الاحتلال ومستوطنيه الذين يواصلون اعتداءاتهم على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا في الأراضي الفلسطينية كافة."

 

 


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