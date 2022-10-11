وزير خارجية فلسطين يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مصر لدى رام الله

كتب أحمد جمعة

تسلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني د. رياض المالكي، الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد السفير ايهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى دولة فلسطين.

ورحب الوزير المالكي – بحسب وكالة وفا الفلسطينية الرسمية - بالسفير المصرى الجديد، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، وتطرق إلى مجالات التعاون الثنائي بين الطرفين في عديد المجالات منها الاقتصادي والثقافى والتعليمي وبناء القدرات.

وأكد المالكي حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الاقليمية والدولية، مثمنا الجهود التي تبذلها القاهرة للتغلب على العقبات أمام توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن موقف مصر وجهودها هي محل تقدير دائم، باعتبار القاهرة وقيادتها سنداً رئيسياً للقضية الفلسطينية.

واشار وزير خارجية فلسطين إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر الشقيقة في ملف المصالحة الفلسطينية.

بدوره، أكد السفير المصري الجديد على موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني، ودعم جمهورية مصر العربية للحقوق الوطنية الفلسطينية وحقها في تقرير المصير وانهاء الاحتلال وفقاً للشرعية الدولية.

وفي نهاية اللقاء، تمنى الوزير المالكي، للسفير سليمان، النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقد حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، ورئيس المراسم السفير عبير الرمحي، وسكرتير ثالث من وحدة الاعلام ديانا النصر، وملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير، ومن الجانب المصرى المستشار سارة طه.