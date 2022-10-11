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واشنطن: الناتو لا يخطط لتغيير موقفه الرافض لفرض منطقة حظر جوي في سماء أوكرانيا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:52 م
واشنطن: الناتو لا يخطط لتغيير موقفه الرافض لفرض منطقة حظر جوي في سماء أوكرانيا الناتو
كتب أحمد عرفة

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أكدت جوليان سميث المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى حلف الناتو أن الحلف لا يخطط لتغيير موقفه الرافض لفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، تفاديا لأن يصبح الحلف طرفا في النزاع، وفقا لروسيا اليوم.

وأجابت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى حلف الناتو عن سؤال حول الحاجة إلى إنشاء منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا قائلة: أعتقد أن حلفاء الناتو والأمين العام كانوا واضحين للغاية منذ بداية الحرب. لدينا موقف مشترك. من المهم ألا يصبح الناتو طرفا في هذه الأزمة.

وأوضحت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى حلف الناتو، أن هذه أزمة بين روسيا وأوكرانيا، والناتو تحالف عسكري دفاعي ولا أرى أي تغيير في هذا الموقف.


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