ننشر أسماء 32 مفتى ورجل دين يشاركون فى مؤتمر الإفتاء عن تغير المناخ

تنطلق فى 17- 18 من شهر أكتوبر الجارى فعاليات المؤتمر العالمى السابع للإفتاء الذى تنظِّمه دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم ويستمرُّ لمدَّة يومين.
ويتناول مؤتمر هذا العام مناقشة موضوعات تتعلق بـ "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، ومن الحضور الذين أكدوا مشاركتهم:-
رولاند شاتز الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للمؤشرات العالمية للاستدامة. (UNGSII).
الدكتورة حنان بلخي، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
الدكتور عبد الله المعتوق - مستشار الديوان الأميري بالكويت.
الدكتور عبدالرحمن الزيد نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
الشيخ قطب سانو – الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة.
الشيخ عبد اللطيف دريان - مفتي الجمهورية اللبنانية.
الشيخ محمد حسين - مفتي القدس.
الشيخ عبد الكريم الخصاونة - مفتي المملكة الأردنية الهاشمية.
الدكتور محمد الياقوتي - وزير الأوقاف السوداني الأسبق.
الدكتور محمد البشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.
الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد - كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء بدبي.
الدكتور عيسى سامي أحمد المناعي - وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالبحرين.
الشيخ أحمد بن سعود السيابي - أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان.
الدكتور عبدالأحد مباكي وزير ومستشار الرئيس السنغالي.
الشيخ محمد حافظ الأشرفي - رئيس مجلس علماء باكستان.
الشيخ إبراهيم صالح الحسيني - مفتي نيجيريا.
الشيخ أحمد النور محمد الحلو - مفتي تشاد.
الشيخ صلاح مجييف - مفتي الشيشان.
الشيخ حسين كافازوفيتش - المفتي العام للبوسنة والهرسك.
الشيخ اسلمُوا ولد سيد المصطف - رئيس هيئة الإفتاء والمظالم في موريتانيا .
الدكتور محمد أحمد لوح - رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء أفريقيا – السنغال.
الدكتور محمود صدقي الهباش - قاضي قضاه فلسطين ومستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية.
الدكتور محمد رشيد إبراهيم - رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في جمهورية المالديف.
الدكتور أسد الله موالي - مفتي زامبيا.
الدكتور ناظرالدين محمد ناصر - مفتي سنغافورة.
الدكتور مرزوق أولاد عبد الله - عضو المجلس العلمي المغربي لأوروبا.
الدكتور بوعبد الله غلام الله - رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر.
الشيخ أبو بكر عبدالله جمل الليل - مفتي جمهورية جزر القمر.
الشيخ الحبيب علي الجفري - رئيس مؤسسة طابة بأبو ظبي.
الداه ولد اعمر طالب - وزير الشؤون الاسلامية والتعليم بموريتانيا.
الشيخ سليم علوان الحسيني – الأمين العام لدار الفتوى بدولة استراليا.
الدكتور محمد بن يحي النينوي - عميد كلية المدينة للدراسات الإسلامية والبحوث بالولايات المتحدة الأمريكية.
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