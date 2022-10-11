جاء ذلك خلال اجتماع نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض ووفد من شركة "توتال" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة رومان لامارتينيار، ومدير الشركة ومدير التنقيب عن النفط والإنتاج لوران فيفيه، ومدير شمال إفريقيا جان جايلي، الذين وصلوا إلى بيروت في وقت سابق اليوم.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت أن الرئيس ميشال عون تسلم صباح اليوم الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أن الاتفاق مرض بالنسبة للبنان ويحفظ حقوقها وثرواتها.