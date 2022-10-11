"مياه القناة": نهدف ترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك بمدارس قرى حياة كريمة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه فى إطار الحملة القومية لترشيد الاستهلاك " كل نقطة بتفرق" والخطة الموضوعة للتعاون مع كافة المصالح الحكومية الكيانات والمؤسسات بمحافظات القناة لنشرالوعى بترشيد استهلاك المياه، وفى إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب بمحافظات القناة ومديريات التربية والتعليم ، يستمر فريق التوعية بالشركة فى تنفيذ برنامج التوعية الشامل لطلاب المدارس بالمراحل المختلفة بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى .

وفى هذا السياق، أكد عصمت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تستمر فى تقديم الأنشطة التوعوية لطلاب المدارس بقرى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمدارس الرياض ومجمع فاطمة الزهراء للتعليم الاساسي ومدرسة عبد المنعم رياض الرسمية للغات بمركز ومدينة القنطرة غرب، كما تم عقد العديد من الندوات التثقيفية والانشطة التفاعلية لطلاب المدارس بمركز ومدينة ابو صوير بمدارس المنايف الغربية الابتدائية ومدرسة الوصفيه المحطة الابتدائية ومدرسة ابو صوير الابتدائية المشتركة ومدرسة الوصفية الاعدادية المشتركة ، لتعريف طلاب المدارس بأهمية المشروعات القومية بالمبادرة ودورها فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأهمية الحفاظ على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة .

وأوضح أن الهدف الأساسى من الأنشطة التوعوية هو تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى ، وتعريفهم بالجهود التى تبذلها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى حياه كريمة بمحافظة الاسماعيلية

حيث قام فريق التوعية بالشركة بعمل طابور صباح وإذاعة مدرسية عن أهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على نقطة المياه وندوات تثقيفية لترشيد استهلاك المياه من منظور دينى وقومى، وتنفيذ ورش فنية عن الاستخدامات الصحيحية لمياه الشرب.