مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يبحث التحضيرات الجارية لاستضافة cop27

كتب أحمد جمعة

استقبل السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، كاتارينا دي ألبوكيركي، المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة SWA المعنية بدفع حصول الجميع على المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي وكذلك تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت مندوبية مصر لدى الأمم المتحدة في بيان صحفى أن المقابلة تطرقت إلى جهود المؤسسة في مجال المياه، وتناولت أيضاً التحضيرات الجارية لاستضافة مصر الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فضلاً عن الترتيبات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة حول المياه عام 2023.