معدلات الاستيراد تواصل التراجع وتسجل 110.6 ألف طن يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات استيراد البوتاجاز تراجعت بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، حيث سجل إجمالي حجم الاستيراد نحو 110.6 ألف طن في شهر يوليو الماضي "مبدئى"، بينما كانت نحو 135 ألف طن في شهر يوليو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 24.4 ألف طن.

ويعتبر هذا التراجع استكمالا لتراجع معدلات استيراد البوتاجاز في الفترة الأخيرة، حيث سجل إجمالي الكميات المستوردة من البوتاجاز نحو 174 ألف طن في شهر فبراير الماضي انخفاضا من 193 ألف طن في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 19 ألف طن.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد رصدت تراجع استيراد مصر من البوتاجاز منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 148 ألف طن، مقابل 185 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 37 ألف طن، وانخفض الاستهلاك المحلي من البوتاجاز وسجل 332 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 336.6 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 4.6 آلاف طن، كما ارتفع حجم الإنتاج المحلي من البوتاجاز وسجل نحو 160.4 ألف طن في ديسمبر الماضي، مقابل 157.3 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بارتفاع بلغ نحو 3.1 آلاف طن.