مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب 13 أخرين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز ملوي جنوب المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة تقل عدد من العمال بالطريق الصحراوي الغربي بزمام محافظة المنيا، ووقوع ضحايا ومصابين.

علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب السيارة رقم "8561 ن ل ق" بسبب انفجار إطار السيارة، ما تسبب في مصرع شخص، بينما فيما أصيب 13 آخرون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

على الفور، تم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي، وتحرر محضر الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.