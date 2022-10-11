مصرع شخصين فى السلفادور بعد انهيار جدار بسبب عاصفة جوليا

فاطمة شوقى

تسببت العاصفة الاستوائية جوليا في هطول أمطار غزيرة أثناء مرورها عبر السلفادور، وتشير التقارير الأولية إلى وفاة شخصين بسبب انهيار جدار فى منزل في حي إل سنترو ببلدية جواتاجياجوا بمقاطعة مورازان ، بسبب هطول أمطار غزيرة.

وأشارت صحيفة الكوميرثييو البيروفية إلى أن مرور العاصفة الاستوائية تستمر فى التأثير على السلفادور وتؤدى الى هطول الأمطار مع رياح قوية.

تضمن التنبؤات توقع هطول أمطار غائمة تمامًا في جميع أنحاء إقليم السلفادور ، مما يؤدي إلى حدوث حالة مؤقتة ، مع فترات انقطاع قصيرة بين هطول الأمطار.

وأشارت الجهات المختصة بالارصاد الجوية فى السلفادور إلى أن الرياح ستأتى من الجنوب الغربي وتكون سرعتها بين 40 و 60 كيلومترا في الساعة ، مع هبات عرضية تصل إلى 70 كيلومترا ، بشكل رئيسي فوق المنطقة الساحلية في السلفادور والمناطق المحيطة بها.

وتدعو السلطات إلى توخي الحذر في مواجهة مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، حيث تؤكد السلطات مجددًا أن هناك احتمالات بحدوث فيضان من الأنهار والجداول ، فضلاً عن فيضانات حضرية في بلديات منطقة العاصمة سان سلفادور.

بدأت العاصفة الاستوائية جوليا في إحداث أضرار وتعريض حياة مئات السلفادوريين للخطر منذ ليلة الأحد ، لكن فرص الانهيارات الأرضية والفيضانات زادت خلال الساعات الأولى من امس الاثنين.