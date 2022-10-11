اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:23 م
أكرم القصاص
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مع سفراء أمريكا اللاتينية ومساعدي أعضاء الكونجرس ..

مساعد وزير الخارجية يشارك فى احتفالية حول إحياء مسار العائلة المقدسة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 05:06 م
مساعد وزير الخارجية يشارك فى احتفالية حول إحياء مسار العائلة المقدسة السفير دكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية
كتب أحمد جمعة

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شارك السفير دكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية في احتفالية " مسار العائلة المقدسة في مصر في قلوب شعوب العالم" والتي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع جمعية إحياء التراث الوطني المصري والاتحاد العالمي للصحفيين والكتاب السياحيين.

شهدت الفعالية حضور كل من وكيلي مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الوزراء وجميع سفراء أمريكا اللاتينية المعتمدين بالقاهرة ومندوبين عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وممثلي الكنائس المختلفة في مصر وبعض أعضاء البرلمان المصري، وكذا عدد من مساعدي أعضاء الكونجرس الامريكي، بالإضافة إلى ما يقرب من 200 من أعضاء الاتحاد العالمي للصحفيين والكتاب السياحيين FIJET 

هذا، وقد ألقى السيد مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية كلمة رحب فيها بالحضور مؤكداً على اهتمام الدولة ممثلة في القيادة السياسية بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر واعتباره مشروعا قوميا، مشيراً إلى أن مصر كانت وسوف تظل حاضنة للأديان السماوية ونموذجاً للتسامح وحرية العقيدة.


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اخبار مصر اليوم



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