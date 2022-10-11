اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محمد بن زايد على هامش لقاءه ببوتين: حجم التبادل التجارى مع روسيا تضاعف لـ5 مليارات دولار

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:32 م
محمد بن زايد على هامش لقاءه ببوتين: حجم التبادل التجارى مع روسيا تضاعف لـ5 مليارات دولار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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قال الشيخ محمد بن زايد على هامش لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الثلاثاء، إن حجم التبادل التجاري مع روسيا تضاعف إلى 5 مليارات دولار.

وحسب موقع روسيا اليوم، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مشيدا بدور الإمارات العربية المتحدة في المنطقة.
 
من جانبه، أشار الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، إلى ضرورة تعزيز التعاون مع روسيا.
 
وتشهد مدينة سان بطرسبورج الروسية مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
 
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مشيدا بدور الإمارات العربية المتحدة في المنطقة.
 
من جانبه، أشار الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، إلى ضرورة تعزيز التعاون مع روسيا.
 
 

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