محمد بن زايد على هامش لقاءه ببوتين: حجم التبادل التجارى مع روسيا تضاعف لـ5 مليارات دولار

وكالات

قال الشيخ محمد بن زايد على هامش لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الثلاثاء، إن حجم التبادل التجاري مع روسيا تضاعف إلى 5 مليارات دولار.

وحسب موقع روسيا اليوم، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مشيدا بدور الإمارات العربية المتحدة في المنطقة.

من جانبه، أشار الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، إلى ضرورة تعزيز التعاون مع روسيا.

وتشهد مدينة سان بطرسبورج الروسية مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مشيدا بدور الإمارات العربية المتحدة في المنطقة.

من جانبه، أشار الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، إلى ضرورة تعزيز التعاون مع روسيا.