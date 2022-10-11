اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد عدد من المشروعات الخضراء الذكية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 05:56 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد عدد من المشروعات الخضراء الذكية محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ،والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية،  واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض البيئة واطلعوا خلاله على مجموعة من النماذج لعدد من المشروعات الخضراء الذكية، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات الثلاث.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر لتكريم المشروعات الفائزة، ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الثلاث محافظات استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27"، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجها التحية لمحافظة الغربية، على استضافتها لهذا الحدث، مؤكداً أن هناك حالة حراك علمي وفكري لمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تأتي في إطار الجهود الحالية لانعقاد مؤتمر المناخ للحفاظ على البيئة، وقد تم اختيار 6 مشروعات ناجزة في كفر الشيخ في قطاعات مختلفة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تم تحقيقها بالفعل في كفر الشيخ في مجال الاستزراع السمكي وغيرها، مؤكداً أن المحافظة تنتج 42 ٪ من الإنتاج السمكي ، وقد وقع الاختيار على مشروع تدوير المياه في الاستزراع السمكي كسفير للمحافظة.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم أصحاب 18  مشروعاً بواقع 6 مشروعات عن كل محافظة تقديراً لإسهاماتهم المثمرة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، في ٦ فئات وهي "المشروعات الكبيرة- المشروعات المتوسطة- المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة"- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة"، كما تبادل المحافظون الدروع التذكارية بمناسبة هذا اللقاء.

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات (1)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات (2)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات (3)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات (4)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات (5)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات (6)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات (7)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات (8)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات (9)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات (10)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات (11)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات (12)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات (13)
 

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات (14)
 

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مبارادات كفر الشيخ

مشاريع قومية

شركات ناشئة

مشروعات متوسطة



الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ يكرم أصحاب مشاريع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ..صور

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:24 م

جلسات الدوار بقرى حياة كريمة بكفر الشيخ لتوعية السيدات بالقضية السكانية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:30 م

محافظ كفر الشيخ يكشف اختيار 6 مشروعات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 02:45 م

تركيب "إنترلوك" وأعمال نظافة وتوفير أتوبيسات لنقل طلاب جامعة كفر الشيخ ..صور

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 02:05 م

وكيل تعليم كفر الشيخ معلما بالفصول ويوجه بعقد مسابقات عن المشروعات القومية.. صور

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة