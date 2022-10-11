محافظ كفر الشيخ يتفقد عدد من المشروعات الخضراء الذكية

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر لتكريم المشروعات الفائزة، ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الثلاث محافظات استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27"، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجها التحية لمحافظة الغربية، على استضافتها لهذا الحدث، مؤكداً أن هناك حالة حراك علمي وفكري لمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تأتي في إطار الجهود الحالية لانعقاد مؤتمر المناخ للحفاظ على البيئة، وقد تم اختيار 6 مشروعات ناجزة في كفر الشيخ في قطاعات مختلفة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تم تحقيقها بالفعل في كفر الشيخ في مجال الاستزراع السمكي وغيرها، مؤكداً أن المحافظة تنتج 42 ٪ من الإنتاج السمكي ، وقد وقع الاختيار على مشروع تدوير المياه في الاستزراع السمكي كسفير للمحافظة.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم أصحاب 18 مشروعاً بواقع 6 مشروعات عن كل محافظة تقديراً لإسهاماتهم المثمرة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، في ٦ فئات وهي "المشروعات الكبيرة- المشروعات المتوسطة- المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة"- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة"، كما تبادل المحافظون الدروع التذكارية بمناسبة هذا اللقاء.