محافظ الشرقية يشهد انطلاق فعاليات "كرفان" التوعية البيئية بمدينة الزقازيق

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات «كرفان» التوعية البيئية والذى أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ويستمر حتى يوم 13 اكتوبر الجاري، دعما لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27 والمقرر انطلاقة في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير الهام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي لخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وممثلين عن منظمة اليونيسيف، ومتطوعي المبادرة الشبابية SRS وإدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة ومراكز الشباب وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

بدأت فعاليات كرفان التوعية البيئية باستقلال محافظ الشرقية لسيارة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي تجوب محافظات الجمهورية للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والتعامل الجاد مع التغيرات المناخية.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بالتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف مثل مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي واستبدال السيارات المتهالكة بسيارات جديدة ، وكذلك مكافحة السحابة السوداء في موسم حصاد قش الأرز وتحويل مكامير الفحم ومحارق المخلفات والنفايات الطبية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء ، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث ، لافتاً إلى أن مشاركة المحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تدلل على مدى وعي الجهاز التنفيذي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق إستقرار المناخ.

وأشاد المحافظ بدور وزارة الشباب والرياضة وما تطلقه من مبادرات مجتمعية لتنمية الوعي لدى الشباب ومختلف فئات المجتمع بأهمية القضايا المجتمعية والمشكلات التي تواجه العالم مثل قضية البيئة والمناخ وغيرها من القضايا الهامة وكذلك التعريف بأهمية استضافه مصر لمؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27 شهر نوفمبر القادم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات كرفان التوعية البيئية يتضمن تنظيم لقاءات دعائية لمتطوعي مبادرة SRS بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مع المواطنين للتوعية بمؤتمر المناخ COP27 ، مشيراً إلى أنه من المقرر تنظيم مسيرة للكرفان من أمام ديوان عام المحافظة باتجاه جامعة الزقازيق لتنتهي أمام مكتبة مصر العامة يعقبها ندوة توعويه عن التغيرات المناخية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة.

ويذكر أن مبادرة SRS تهتم بالبحث العلمي وتحقيق التنمية المستدامة حيث قام القائمون عليها بتدريب 1200 شاب وفتاه من طلاب المدارس والجامعات على البحث العلمي وربطه بريادة الأعمال لتحويلة لمشروعات منفذه على أرض الواقع ، بالإضافة إلى دورهم في كرفان التوعية البيئية بتوزيع مطبوعات على المواطنين وعقد ورش عمل للأطفال والنشء الصغير للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة وكذك عقد ندوات توعوية بمراكز الشباب والمكتبات العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.