محافظ الدقهلية يوجه بتركيب كافة العدادات الكودية لجميع المبانى الحكومية

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت وكيل اول الوزارة السكرتير العام ، و منال الغندور وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد صالح المسئول عن مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، واللواء إسماعيل انور مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، وممثلي دار الهندسه استشاري مبادرة حياة كريمة.

ومديري المديريات الخدمية ورؤساء قطاعات المرافق، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين، حيث ناقش "مختار" خلال الاجتماع نسب التنفيذ النهائية فى قرية الحصص وقرية الأحمدية وقرية محلة انجاق والمقرر افتتاحهم فى الافتتاح الرئاسي ووجه بالانتهاء من كافة أعمال التنفيذ لجميع المشروعات بالقرى المذكورة وايضا جميع قري المبادرة.

وأكد "المحافظ" علي أن مبادرة حياه كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها فى إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم فى كافة القطاعات.

كما أكد " مختار " على أن مبادرة حياة كريمة أصبحت مبادرة عالمية ومحط أنظار جميع دول العالم وهناك حالة ترقب عالمية لافتتاح أعظم مبادرة في تاريخ مصر بل في تاريخ العالم فلا توجد دوله من قبل قامت بتطوير الخدمات لأكثر من 60% من سكانها دفعه واحدة.

ووجه "المحافظ" بسرعة الانتهاء من تجهيز كافة المباني بالأثاث والأدوات اللازمة لعملية التشغيل والتنسيق الكامل بين كافة الجهات وتدريب الكوادر البشرية علي نظم العمل وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمة للمواطنين علي اكمل وجه. كما وجه " مختار " سرعة الانتهاء من تركيب كافة العدادات الكوديه لجميع المباني الحكومية وتفعيل الخدمة سواء كانت متعلقه بقطاعات (الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحي).

كما وجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لمعاينة كافة الطرق المستهدف رصفها لتلافي أى معوقات وحلها والانتهاء من جميع الاعمال في كافة مشروعات المبادرة في الـ 26 قرية بمركز شربين التزاما بالبرامج الزمنية المقررة.